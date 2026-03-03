Маестрална изведба на мјузиклот „Freddie The Queen“ на oркестарot DIVA

Со силни емоции, моќна сценска енергија и извонредна музичка изведба, Оркестар DIVA минатата вечер ја воодушеви публиката со маестралната изведба

на мјузиклот „Freddie The Queen“, проект кој донесе поинакво, храбро и впечатливо сценско доживување на домашната културна сцена.

Инспириран од животот, харизмата и безвременската музика на легендарниот Freddie Mercury, мјузиклот на публиката и овозможи вечер исполнета со емоции,

динамика, сценска експресија и музика што ја носеше публиката низ една возбудлива приказна. Присутните имаа можност да уживаат во внимателно

осмислен и комплетно реализиран проект, кој беше вистинско музичко-сценско доживување.

Оркестар DIVA уште еднаш покажа дека создава проекти кои ги поместуваат границите и внесуваат нова свежина на сцената. Прецизната изведба, големата посветеност на сите учесници и силната поврзаност меѓу музиката и сцената резултираа со продукција што остави силен впечаток кај публиката.

Во нешто повеќе од час и половина, публиката имаше можност да проследи дел од животната и музичката приказна на Freddie Mercury, надополнета со изведби на неговите најпознати хитови, меѓу кои „I Want to Break Free“, „The Show Must Go On“, „Bohemian Rhapsody“, „Don’t Stop Me Now“, „Hammer to Fall“ и многу други.

Посебна вредност на овој проект му дава и тимот што стои зад неговото создавање.

Сценариото за мјузиклот го потпишува Димитар Захариевски, кој низ внимателно изградена приказна успеа да ја доближи до публиката личноста и уметничката големина на Freddie Mercury. Режијата е на Бојан Стојков, кој со впечатлив сценски пристап придонесе мјузиклот да добие силна емоционална и визуелна димензија. Идејата за „Freddie The Queen“, како и продукцијата на целиот проект, се на Владимир Димовски, кој уште еднаш покажа дека со јасна визија, храброст и голема посветеност може да се создаде дело што остава длабок печат кај публиката.



Особен белег на вечерта дадоа и сите учесници на сцената – Теона Крстеска, Никола Стефанов, Никола Пројчевски и оркестарот кои со својата енергија,

искреност и силна изведба успеаја да ја доловат не само музиката на Freddie Mercury, туку и неговиот дух, неговата слобода и неповторлива сценска појава.

Со „Freddie The Queen“, Оркестар DIVA уште еднаш потврди дека е оркестар кој не се плаши од големи идеи и сериозни уметнички предизвици. Овој мјузикл не

беше само омаж на една светска музичка легенда, туку и доказ дека и на домашната сцена може да се создаваат современи, квалитетни и впечатливи

продукции што публиката долго ќе ги памети.



Публиката од салата замина со силни впечатоци, емоции и чувство дека присуствуваше на вечер која уште долго ќе се прераскажува.