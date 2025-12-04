Луѓето кои ја имаат најстарата крвна група се во подобра здравствена состојба од другите

Иако не е ретка, оваа крвна група е секако посебна.

Оваа крвна група е втора најчеста, а воедно и најстара во однос на еволуцијата. Им се припишува на нашите предци, кои благодарение на неа успеале да преживеат во тешки услови. Зборуваме за крвната група 0, која се јавува кај 37 проценти од населението.

Според научните сознанија, крвната група 0 е првата крвна група што се појавила кај луѓето. Само со развојот на цивилизацијата и промените во исхраната се појавиле други групи: А, Б и АБ. Токму оваа еволутивна особеност ја прави групата 0 сè уште да предизвикува големо внимание и интерес денес.

Што ги прави луѓето со крвна група 0 различни?

Носителите на крвна група 0 Rh- имаат посебна способност да донираат крв на сите, без оглед на крвната група на примателот. Сепак, тие самите можат да примат само крв од својата група, што создава тешка ситуација за нив во случај на потреба од трансфузија.

Истражувањата покажуваат дека луѓето со крвна група 0 можат да имаат одредени здравствени придобивки. Според резултатите објавени во списанието Blood Transfusion, венските тромбоемболиски заболувања се јавуваат поретко кај нив. Исто така, тие се помалку подложни на некои видови рак, како што се рак на желудник, панкреас или јајници. Нивниот имунолошки систем се смета за поефикасен, што може да ги објасни овие здравствени придобивки.

И покрај многуте предности, луѓето со крвна група 0 имаат свои слабости. Тие се повеќе склони кон чир на желудник, што е поврзано со повисоки нивоа на желудочна киселина. Покрај тоа, тие често страдаат од нарушувања на тироидната жлезда, што може да доведе до дебелина. Експертите советуваат редовни проверки на тироидните хормони и доволен внес на јод преку исхраната. Особено им се препорачува да се одмораат во крајбрежна клима, богата со јод.

Крвна група 0 и особини на личноста

Во Јапонија, крвните групи често се поврзуваат со особини на личноста. Секако, ваквите информации треба да се гледаат само како интересни, бидејќи нема научни докази што ја потврдуваат таквата врска.

Луѓето со крвна група 0 се перцепираат како организирани, одговорни и прагматични. Тие се сметаат за родени лидери и борци, што може да има корени во минатото. Нашите предци со оваа крвна група морале да покажат снаодливост и храброст за да преживеат.

Интересно е што луѓето со крвна група 0 се поподложни на стрес, што може да доведе до агресија и прекумерна активност. Во комбинација со нездрава исхрана и недостаток на физичка активност, стресот може да го зголеми ризикот од метаболички синдром, дијабетес и атеросклероза.

Foto: Freepik