Лошите навики за спиење се поврзани со дури 172 болести

Доволно квалитетен сон секоја вечер е важен за добро здравје, а лошите навики на спиење се поврзани со дури 172 болести, според студија неодамна објавена во списанието „Health Data Science“.

Меѓу болестите поврзани со лошиот сон се Паркинсонова болест, деменција, дијабетес, примарна хипертензија и акутна бубрежна инсуфициенција.

„Досега не сме разбрале целосно како спиењето го гради нашето здравје. Можеби знаеме само дека недостатокот на сон е штетен. Треба да се земе предвид регуларноста (ритамот) на спиењето, а тоа може да предизвика голем број болести, дури и ако времетраењето на спиењето е соодветно. Ова е затоа што ритамот на спиењето и времетраењето на спиењето можат да бидат одговорни за различни аспекти на нашето здравје“, вели д-р Кинг Чен, вонреден професор на Институтот за токсикологија на Колеџот за превентивна медицина на Третиот военомедицински универзитет (Военомедицински универзитет) во Кина и коавтор на студија која поврза 172 различни болести со лошите навики на спиење.

Резултати од студијата

За оваа студија, истражувачите анализирале медицински податоци на повеќе од 88.000 возрасни лица во базата на податоци на UK Biobank за да ги измерат нивните карактеристики на спиење и дијагнози на болести.

По седум години следење, истражувачите поврзале 172 болести со лоши навики на спиење, вклучувајќи нередовни часови на спиење и лоши циркадијални ритми.

Од вкупниот број на болести, ризикот од 42 болести бил најмалку двојно зголемен, вклучувајќи:

физичка слабост поврзана со стареењето

гангрена

фиброза

цироза на црниот дроб.

Чен и неговиот тим, исто така, откриле дека 92 од 172 болести поради лош сон имале поголем ризик од 20 проценти, вклучувајќи:

деменција

примарна хипертензија – висок крвен притисок

Паркинсонова болест

дијабетес тип 2

акутна бубрежна инсуфициенција.

Дали недостатокот на сон ги предизвикува овие болести?

Метју Шарф, доктор по медицина, вонреден професор на Медицинскиот колеџ во Њу Џерси, кој не бил вклучен во истражувањето, коментирал дека оваа студија се темели на растечки број докази што покажуваат дека недоволниот или лошиот сон може негативно да влијае на здравјето.

„Јаките страни на студијата вклучуваат употреба на објективни податоци и многу голем примерок. Сепак, таа покажува многу асоцијации, но не покажува причинско-последична врска. Сонот се појави како важно модифицирачко однесување за подобрување на здравјето и долговечноста. Целта е да се открие како спиењето е поврзано со различни болести со цел да се имаат насочени интервенции. На пример, некои групи може да имаат корист од подолго траење на спиењето. Други може да имаат корист од поредовен распоред на спиење“, рече Шарф.

Според него, следните чекори во ова истражување се клучни за да се види дали насочените интервенции ги подобруваат резултатите кај секоја популација на пациенти.

„На пример, кај пациенти со Паркинсонова болест, дали програма што промовира редовна рутина пред спиење би ги подобрила симптомите поврзани со Паркинсоновата болест или индикаторите за квалитет на живот“, праша тој.

Редовноста на спиењето е поважна од времетраењето на спиењето

Даниел Труонг, невролог и медицински директор на Институтот за невронаука Труонг во Калифорнија, кој исто така не бил вклучен во истражувањето, рече дека неговата реакција на наодите од студијата била изненадувачки јасна:

„Редовноста на спиењето е поважна од времетраењето на спиењето во објаснувањето на ризикот од болести. Бев воодушевен од тоа како одлучувачкиот ритам и регуларност се појавија во оваа анализа. Ова сугерира дека интервенциите во однесувањето насочени кон конзистентноста и времето можат да понудат здравствени придобивки што одат подалеку од само насочување кон фиксен број часови. Од клучно значење е истражувачите да продолжат да истражуваат како спиењето влијае на целокупното здравје, бидејќи спиењето е фундаментален биолошки процес што влијае на скоро секој органски систем – но сепак останува еден од најпотценетите и погрешно разбранитe фактори што придонесуваат за ризикот од болести и одржувањето на здравјето“, истакна Труонг.

Навика што може да се промени

Тој додава дека за разлика од генетските предиспозиции или стареењето, навиките за спиење можат да се променат.

„Спиењето влијае на повеќе биолошки системи како што се имунолошкиот систем, ендокрините, кардиоваскуларните и невролошките проблеми“, рече тој.

Спиењето не е само пасивна состојба, туку витален процес

Кејти С. Меккалари, доктор по филозофија, соработник во Општата болница во Масачусетс и Медицинскиот факултет Харвард, рече дека ова истражување ја потврдува идејата дека спиењето не е само пасивна состојба, туку витален процес што поддржува речиси секој аспект на здравјето и се надополнува на растечкиот број истражувања што покажуваат дека здравиот сон е еден од основните детерминанти на здравјето.

„Понатаму, овој труд го истакнува она што често се забележува во клиничката средина: дека несоодветниот сон ретко е изолиран проблем, туку индикатор или фактор на влошување кај широк спектар на хронични состојби. Охрабрувачки е да се видат повеќе научни докази што го поврзуваат квалитетот и времетраењето на спиењето со физичката, менталната и емоционалната благосостојба. Податоците даваат емпириска поддршка за потребата од потемелно интегрирање на здравјето на спиењето во моделите за превентивна и терапевтска нега“, изјави Меккалари за Medical News Today.

Според неа, сонот историски не бил доволно нагласен и во клиничката обука и во иницијативите за јавно здравје:

„Континуираното истражување ни помага да ги разбереме механизмите зад овие врски и ни овозможува да развиеме поефикасни и насочени интервенции за спречување и лекување на болести. Понатаму, интеграцијата на здравјето на сонот во пошироките рамки на медицината за животен стил и истражувањето за здравствена еднаквост е особено навремена и оправдана.“

извор:курир.мк

фото:Freepik