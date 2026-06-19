Лорен Санчез го запали Париз со своето деколте – позгодна од кога било (видео)

Милијардерката Лорен Санчез неодамна беше видена на лежерно излегување, а нејзината модна комбинација веднаш го привлече вниманието на јавноста.

Неодамна беше видена во Париз, пред луксузен хотел, каде што нејзиниот стајлинг повторно беше во фокусот на фотографите и минувачите, потврдувајќи дека секое нејзино јавно појавување станува моден настан.

Лорен носи винтиџ фустан од Диор, од периодот кога Џон Галијано беше креативен директор, а креацијата доаѓа од колекцијата од 2001 година. Фустанот во нежна, небесно сина нијанса ја следеше линијата на телото и ја нагласуваше силуетата, додека дискретниот шлиц на бутот дополнително ги истакнуваше нозете и му даваше на целиот изглед доза на софистицирана заводливост.

Самиот материјал на фустанот, исто така, привлекува посебно внимание – комбинација од тил и плетени парчиња што дава лесен, воздушен ефект и совршено се вклопува во летната естетика. Комбинацијата од различни текстури придонесува за софистициран, но и модерен впечаток на целиот аутфит.

Стајлингот го заокружи со ненаметлива, природна шминка што дополнително го истакна нејзиниот изглед, додека косата ја собра во едноставна, уредна опашка. Таквиот избор на фризура ѝ даде на целата комбинација доза на елеганција и леснотија, без непотребни детали.

Фото: printscreen/tiktok