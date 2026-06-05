Лимонада од нане: Домашен пијалок кој освежува подобро од кој било сок купен од продавница

Кога температурите се зголемуваат, нема ништо подобро од ладен пијалок полн со цитрус и свежо нане.

Лимонадата се прави со лимон, нане, мраз и малку шеќер, а резултатот е ароматична, ледена лимонада што ве разладува по првата голтка.

Овој пијалок е лесен за подготовка и е идеален за топли денови, собири или брзо освежување дома.

Состојки:

1 голем лимон

2 лажици шеќер

мала китка свежо нане

120 мл ладна вода

2 чаши мраз

дополнителен мраз за сервирање

Подготовка:

Излупете ја кората од лимонот и отстранете го белиот дел од кората за пијалокот да нема горчлив вкус. Исечете го лимонот на помали парчиња.

Додајте мраз, лимон, шеќер и свежи листови од нане во блендерот. Додадете малку ладна вода за да помогнете во блендирањето на состојките.

Блендирајте додека не добиете ладна, освежителна смеса слична на гранита или ладен коктел. Додадете уште малку вода доколку е потребно. Пробајте го пијалокот и додадете повеќе шеќер ако сакате посладок вкус. Повторно блендирајте накратко.

Истурете ја лимонадата во високи чаши полни со мраз и послужете веднаш. Декорирајте со листови од нане или парче лимон за уште поубав изглед и дополнителна арома.

извор:попара.мк

фото:You tube printscreen/themocktaillab