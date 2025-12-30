Лесен и вкусен десерт: Подгответе едноставни топчиња со бисквити од само неколку состојки

Доколку чувствувате потреба за десерт, но немате многу време за подготовка, овие брзи топчиња од бисквити можат да бидат идеален избор.
Тие се подготвуваат на едноставен начин, а рецептот се состои од само неколку состојки.
Потребни состојки:
• 300 гр. бисквити „Petit Beurre“
• 200 гр. шеќер
• 200 гр. путер или маргарин
• 100 гр. чоколадо за готвење
• 200 гр. кокос
• 100 мл. млеко
Подготовка:
Сомелете 300 грама бисквити во блендер. Во друг сад загрејте го млекото и додајте го шеќерот, путерот и чоколадото за готвење. Откако ќе го тргнете тенџерето од оган, во топлата смеса додајте кокос и мелениот кекс.
Сè добро измешајте за да се соедини, па оставете 10 минути да се излади. Топчињата обликувајте ги и извалкајте ги во кокос.
извор:точка.ком.мк
фото:Freepik