Лепа Лукиќ ќе биде член на жири на музички натпревар – Познатата пејачка откри сè

Пејачката Мира Шкориќ го откри конечниот список на членови на жирито на „Hype Stars“, меѓу кои и легендарната пејачка Лепа Лукиќ.

Директорот на продукцијата „Hype“, Саша Мирковиќ, откри дека во жирито на „Hype Stars“ ќе бидат Аца Лукас, Соња Вуксановиќ и нејзиниот поранешен сопруг Жељко Шашиќ, а сега пејачката Мира Шкориќ официјално го откри и остатокот од жирито.

Во интересниот состав, според она што пејачката го објави на Инстаграм, покрај горенаведените ќе се најдат и Лепа Лукиќ, Мирослав Илиќ, Ана Николиќ и Мира Шкориќ.

Помина долго време откако Србија истовремено емитуваше три музички натпревари, но на различни телевизиски канали, од кои се очекува да извадат нови ѕвезди на сцена.

Да потсетиме дека оваа сабота, 20 септември, ќе започнат со емитување натпреварите „Пинкови ѕвезди“ и „Ѕвездфите на Гранд“.

Foto: Instagram printscreen/miraskoric