Лаптопот отворен, а градите на изволте: Нивес Целзиус работи од дома

Ако некој со години е доказ дека провокацијата може да биде бренд, тоа е Нивес Целзијус. Хрватската пејачка и вечна тема на таблоите повторно успеа во она што го прави без промашување.

Имено, Нивес целосно ги „разбранува“ своите следбеници со своите фотографии и предизвика лавина од реакции на социјалните мрежи.

Нивес објави жешки фотографии од интимна атмосфера, који откриваат повеќе отколку штопокриваат, а кадарот е внимателно „сервиран“ за имагинацијата да работи со полна брзина.

Лаптоп во скутот, заводлив поглед настрана и провокативен стајлинг беа доволни за да ги наполнат коментарите со емотикони од оган, срциња и пораки како:

„Како изгледа жена вака?!“, „Божица“, „Ова не е фер“, „Колку с***и“, „Царица, дај повеќе“…

Иако одамна ја навикна публиката на смели изданија, Нивес повторно покажува дека не ги следи трендовите, туку ги наметнува.

Додека некои ја фалат нејзината самодоверба и слобода да изгледа како што сака, други признаваат дека оваа објава „им ја уништила концентрацијата за целиот ден“.

foto: Printscreen/Instagram/nivescelsius