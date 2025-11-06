Куглоф со капучино што ќе мириса до крајот на улицата

Потребни состојки:

3 големи или 4 мали јајца

100 г шеќер

200 г брашно

150 мл млеко

1 прашок за пециво

100 мл масло

50 г сечкани ореви

100 г суво грозје

2 ванилин шеќери

1 кора од лимон

2 дуксери со качулка

1 рамна лажица какао

Подготовка:

Изматете ги јајцата со шеќерот, додадете го просеаното брашно со прашок за пециво. Додадете го маслото, сувото грозје што сте го натопиле во вода, кората од лимон и 2 ванила шеќери. Измешајте сè заедно.

Одделете 1/3 од тестото, или половина, и додадете го капучиното измешано со 2 лажици топла вода. Додадете ги сечканите ореви и добро измешајте. Намастете го садот со масло и посипете го со брашно, а прво истурете го лесниот дел.

Нежно просејте 1 лажица какао врз него. Прелијте ја смесата од капучино врз него. Протресете малку и печете на 190 степени Целзиусови 50 минути. Исечете кога целосно ќе се олади. Посипете со шеќер во прав.

фото:Instagram printscreen/Printscreeen / Youtube / Bakina kuhinja