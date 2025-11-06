Куглоф со капучино што ќе мириса до крајот на улицата

Потребни состојки:
3 големи или 4 мали јајца
100 г шеќер
200 г брашно
150 мл млеко
1 прашок за пециво
100 мл масло
50 г сечкани ореви
100 г суво грозје
2 ванилин шеќери
1 кора од лимон
2 дуксери со качулка
1 рамна лажица какао
Подготовка:
Изматете ги јајцата со шеќерот, додадете го просеаното брашно со прашок за пециво. Додадете го маслото, сувото грозје што сте го натопиле во вода, кората од лимон и 2 ванила шеќери. Измешајте сè заедно.
Одделете 1/3 од тестото, или половина, и додадете го капучиното измешано со 2 лажици топла вода. Додадете ги сечканите ореви и добро измешајте. Намастете го садот со масло и посипете го со брашно, а прво истурете го лесниот дел.
Нежно просејте 1 лажица какао врз него. Прелијте ја смесата од капучино врз него. Протресете малку и печете на 190 степени Целзиусови 50 минути. Исечете кога целосно ќе се олади. Посипете со шеќер во прав.
