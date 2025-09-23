Кучињата го прават ова кога ќе сретнат лоша личност:  Добро запомнете ја оваа реакција

Научниците докажаа дека кучињата можат да имаат позитивно влијание врз своите сопственици, а едно од вообичаените верувања е дека кучињата можат да препознаат човечки квалитети и да знаат кога некој ги лаже. Оваа тема беше обработена во студија спроведена од Акико Такаока, истражувач на Одделот за психологија на Универзитетот во Токио.

Во текот на неколкугодишно истражување на когнитивниот развој на животните, тој ја тестираше идејата дека кучињата знаат кога некој ги измамил и ги паметат луѓето што го направиле тоа на неколку различни начини. Оваа премиса се покажа како точна – не само тоа, туку кучињата ја губат довербата во некоја личност откако ќе бидат измамени.

Еден од овие експерименти се одвивал вака: неколку чинии со храна, волонтер, кучиња. Едно лице поставило празни чинии, кои кучето не можело да ги види сè додека не им се приближи. Постапката беше повторена неколку пати, и на крајот се покажа дека кучињата запомниле кој ги измамил. Кога ова лице влегло во собата, повеќето кучиња биле рамнодушни, а неколку кучиња беа лути. Во исто време, тие покажаа наклонетост кон оние што не ги изневерувале и вистински им дале храна во чиниите, пишува National Geographic.

Друга студија, спроведена од научници од Одделот за психологија на Универзитетот во Кјото, покажа дека тие разбираат ако некој се однесува лошо кон членовите на нивното семејство и ќе се однесуваат соодветно. Она што ќе го направат зависи од карактерот на кучето, но тие разбираат што се случува.

Во експериментот учествувале кучиња придружени од нивните сопственици и неколку волонтери кои не ги познавале. Тие имале задача: некои од нив се однесувале убаво кон своите сопственици, додека други им викале и се однесувале агресивно.

Кога волонтерите потоа им понудиле храна на кучињата, откриле нешто многу интересно. Оние кои се однесувале добро кон своите сопственици немале проблеми: кучињата ги прифаќале нивните закуски и галење. Но, оние кои биле груби предизвикале негативна реакција: некои кучиња не сакале да го прифатат колачето, некои го правеле, но дури и оние кои го земале не биле расположени за понатамошно дружење, туку едноставно се оддалечиле.