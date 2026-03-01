Кремасти тестенини со спанаќ

Никогаш доволно тестенини! Едноставни, популарни и со мноштво можности за комбинации, оваа позната храна често се наоѓа на трпезите во кое било време од годината.
Состојки:
500 грама тестенини по ваш избор
300 грама свеж спанаќ
2 лажици путер
2 лажици брашно
500 мл млеко
1 пилешка коцка за супа
40 грама рендан пармезан
сол и мелен црн бибер
лук во прав
неутрална павлака по желба
маслиново масло
Подготовка:
Сварете ги тестенините. Исчистете го, измијте го и исецкајте го спанаќот. Пржете го спанаќот во загреано маслиново масло во тавче додека не омекне. Додадете сол, бибер и лук во прав. Во посебен сад, пропржете го брашното во загреан путер, додадете го млекото мешајќи со жица, додадете ја коцката за супа, намалете ја температурата и гответе неколку минути додека сосот не се згусне. Додадете пармезан, павлака, малку лук во прав и проверете го вкусот, додадете сол доколку е потребно. Измешајте ги сварените и процедени тестенини во спанаќот, прелијте ги со бешамел сосот, промешајте и послужете веднаш.
Foto: freepik
izvor: Курир