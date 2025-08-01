Кремаст десерт за летно уживање, веднаш направете дупла доза

Ќе ви треба:
250 г мелени бисквити по ваш избор
125 г путер или маргарин
100 мл млеко или јогурт
500 мл слатка павлака
400 г свежо сирење
200 г шеќер во прав
500 г јагоди
1 кесичка желатин
5 лажици гранулиран шеќер
Подготовка:
Измијте ги и исчистете ги јагодите, а потоа исечете ги на половина.
Истурете 100 милилитри вода во тенџере, додадете ги јагодите и пет лажици шеќер и гответе на средна температура.
Додека овошјето се готви, направете ја основата.
Измешајте ги мелените бисквити со путер и млеко.
Изматете ја слатката павлака, додадете го урдата и шеќерот во прав, измешајте сè со миксер и ставете врз основата.
Додека завршите со ова, овошјето ќе биде сварено.
Додадете го сварениот желатин, промешајте и прелијте го белиот фил, а потоа оставете да се стегне.
извор:курир.мк
фото:Freepik