Кремаст десерт за летно уживање, веднаш направете дупла доза

Ќе ви треба:

250 г мелени бисквити по ваш избор

125 г путер или маргарин

100 мл млеко или јогурт

500 мл слатка павлака

400 г свежо сирење

200 г шеќер во прав

500 г јагоди

1 кесичка желатин

5 лажици гранулиран шеќер

Подготовка:

Измијте ги и исчистете ги јагодите, а потоа исечете ги на половина.

Истурете 100 милилитри вода во тенџере, додадете ги јагодите и пет лажици шеќер и гответе на средна температура.

Додека овошјето се готви, направете ја основата.

Измешајте ги мелените бисквити со путер и млеко.

Изматете ја слатката павлака, додадете го урдата и шеќерот во прав, измешајте сè со миксер и ставете врз основата.

Додека завршите со ова, овошјето ќе биде сварено.

Додадете го сварениот желатин, промешајте и прелијте го белиот фил, а потоа оставете да се стегне.

извор:курир.мк

фото:Freepik