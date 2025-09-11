Крем супа од печена тиква и морков

Состојки:

400 грама тиква (излупена и исечена на коцки)

3 моркови

маслиново масло

1 лажичка сенф

1 лажичка кумин

½ лажичка ким

2 лажици куркума

½ лажица мелен цимет

200 мл зеленчуков бујон

200 мл вода

2 лажички свежо рендан ѓумбир

Подготовка:

Загрејте ја рерната на 210°C. Наредете ја исечената тиква и морковите на плех обложен со хартија за печење. Прелијте ги со маслиново масло и добро промешајте.

Печете 30–35 минути, додека не омекнат и не се закарамелизираат по рабовите. Во тенџере загрејте маслиново масло на средна температура. Додајте го сенфот, зачините и ѓумбирот. Пржете 2–3 минути со мешање, додека не замирисаат. Додајте ја печената тиква и морковите во тенџерето. Внесете го бујонот и доволно вода за да се покрие зеленчукот. Покријте и доведете до вриење. Намалете ја температурата и оставете да се вари 15 минути. Потоа тргнете го капакот и оставете кратко да се излади. Изблендирајте ја супата со рачен блендер или во обичен блендер додека не добиете мазна и кремаста структура.

Послужете топло, може да декорирате со семки од тиква.

Овој рецепт е брз, едноставен и здрав. Богат е со растителни влакна, а комбинацијата на зачини му дава топлина и длабочина на вкусот.

фото:Freepik

извор:курир.мк