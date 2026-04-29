Крај што никој не го очекуваше, а Анастасија го потврди: „Бог има големи планови за тебе“

Братот на фудбалерот Немања Гудеља, повторно се најде во центарот на вниманието кога објави фотографија од својата избраничка, за која јавноста нема многу информации.

По раскинувањето со манекенката Лана Лазаревиќ и шпекулациите дека е во врска со пејачката Ема Радујко, Драги ја пронајде среќата со прерано созреана бринета која позираше во спалната соба со прекрасен букет во рака.

Не се знаеше многу за љубовниот живот на поранешниот фидбалер, но неколкупати пишувавме за неговите деловни потфати, а пред две години, Драгиша реши да ги закачи фудбалските копачки, што беше вистинско изненадување и за локалната јавност и за шпанските навивачи.

Успешниот фудбалер и брат на Немања Гудеља, Драгиша, ја напушти фудбалската клупа во 2024 година кога играше за „крај“.

Заедно со серија емотивни фотографии од него како игра фудбал од детството, тој накратко напиша: „Ви благодарам“.

Поради бројни здравствени проблеми, Драгиша Гудељ успешно се опорави и речиси сите чекаа негово враќање на теренот, но тоа не се случи.

По официјалното соопштение на фудбалерот, Анастасија Ражнатовиќ се огласи и ја соопшти тажната вест.

– Бог има големи планови за тебе. Те сакаме – напиша Анастасија.

Да потсетиме дека медицинските прегледи потврдија дека Гудељ страдал од вентрикуларна тахикардија, што предизвикало срцев застој, а со тоа и клиничка смрт.

