Крадци му ги собрале сите пари на Драган Стојковиќ Босанац

Хармоничарот, композитор и член на жирито во „Ѕвездите на Пинк“, Драган Стојковиќ Босанац зборуваше за својот приватен живот, наведувајќи дека има соба во куќата во која речиси никогаш не влегува, а потоа се сети кога некој му ја украл заштедата.

Покрај тоа, тој призна дека со години не влегол во студиото во својата куќа, бидејќи, како што вели, се плаши дека ќе умре без никој да го чуе.

Тој сè уште компонира и создава музика, но повеќе не го прави тоа во своето студио, кое се наоѓа во подрумот на семејната куќа.

– Морам да ви кажам дека не одам во таа соба во последните пет години, тешко ми е да најдам мајстор да ми постави ѕвонче. Реков, ако свирам долу, ќе се разболам, ќе умрам и никој нема да ме чуе, па се исплашив и затоа свирам во кујната – се пошегува Босанецот во емисијата Диван Шоу.

Познатиот композитор раскажа приказни од својот живот и кариера, за кои досега не зборувал, и се присети на лошата среќа кога ги изгубил приходите во Америка затоа што бил ограбен.

– Се случи лоша среќа, ми ја украдоа целата заработка за месец и половина од 25.000 долари, останав без пари. Некој од куќата каде што живеевме ги украде парите. Полицијата дојде и рече: „Еден од вас што живее таму го направи тоа“, се собра таа и си замина. Беше трагично за мене. Но, бев како хрчак и потоа собирав пари – рече композиторот.

фото:Instagram printscreen/ d.s.bosanac_official