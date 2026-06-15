Концерт и промоција на албум на 21 јуни во Сули Ан на Петар Саркањац: На првиот сингл Олимп пее Андријана Јаневска

Петар Саркањац, композитор дипломиран на Беркли во Бостон, Масачусец, својот деби албум Conference of Grammars ќе го промовира со концертна промоција со пејачи и гудачки квинтет во Сули Ан на 21 јуни во 20:00 часот.

Билетите можат да се купат тука или на самиот влез (200 е капацитет во Сули Ан, така што ќе важи принципот прв дојден, прв услужен). Вокалистите се изненадување а гудачкиот квинтет се состоа од мешани членови од Македонската опера и балет и Македонската филхармонија.

Песните се авторски и напишани на повеќе јазици: англиски, македонски, шпански, португалски и турски. Музиката има примеси на самба, фадо, џент (метал), и фолк, аранжирана за гудачки квинтет.