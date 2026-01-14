Комеморација во чест на легендата на радиоводителството Драган Б. Костиќ

Комеморација во чест на легендата на радиоводителството, музичкиот новинар Драган Б. Костиќ ќе се одржи на 16.01 (петок) со почеток во 12:30 часот, во Младинскиот културен центар (МКЦ).

Собирот е отворен за сите кои сакаат да оддадат почит и да се потсетат на животот, делото и оставнината на Драган Б. Костиќ, соопштија од неговото семејство и од тимот на продукцијата Диско Селектор.

Водителот, чиј глас го препознаваа сите генерации, и ги имаше најслушаните радиоемисии, почина на 20-ти декември минатата година, на 75-годишна возраст.

Неговиот глас беше присутен во етерот уште од 1970 година, и огромен познавач на светската музика, на слушателите им ги подари серијалите „Заборави ако можеш“, „Диско селектор“ и „Кавервил“, кои имаат по десетици илјади емисии.