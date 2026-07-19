Колку вреди медалот на светскиот фудбалски шампион?

Медалот што го добиваат победниците на Светското првенство има непроценлива емотивна вредност, но може да достигне и исклучително висока цена на колекционерскиот пазар.

ФИФА нема утврдено официјална парична вредност на шампионските медали. Сепак, поединечни примероци на аукции биле продавани и за околу 70.000 долари.

Иако често се нарекуваат златни, медалите на светските шампиони не се изработени од стопроцентно злато. Нивната вистинска вредност, сепак, не ја одредува само материјалот, туку пред сè фудбалерот кому му припаѓале и приказната што ја носат.

Можат ли фудбалерите да ги продадат медалите?

Фудбалерите можат да ги продадат своите медали доколку во иднина одлучат да го направат тоа.

Откако ќе им бидат доделени, тие стануваат нивна сопственост, а ФИФА нема правило со кое им забранува подоцна да ги понудат на продажба.

Медалите од светските првенства се особено барани меѓу колекционерите и богатите љубители на фудбалот, бидејќи претставуваат автентичен дел од спортската историја.

Медалите на Пеле достигнаа рекордни суми

Најдобар пример за нивната вредност се медалите на легендарниот Пеле.

Неговиот медал од Светското првенство во 1958 година бил продаден на аукција за 255.000 долари.

Уште повисока цена достигнал медалот од Мундијалот во 1970 година, кој бил продаден за речиси половина милион долари и влегол во Гинисовата книга на рекорди.

Ваквите суми покажуваат дека вредноста на еден шампионски медал зависи многу повеќе од неговото историско значење отколку од материјалот од кој е направен.

Истото ќе важи и за новите шампионски прстени што ќе ги добијат победниците на Мундијалот 2026, со кои ФИФА започнува нова традиција.

фото:Илустрација Курир.мк