Колку јаглехидрати треба да се јадат секој ден за да се изгуби тежина?

Пронаоѓањето на вистинската рамнотежа во внесот на јаглени хидрати е клучно за губење на тежината. Сепак, не е најдобро целосно да ги елиминирате бидејќи на вашето тело му ја даваат потребната енергија во текот на денот. Затоа, добро е да се знае колкава количина на јаглени хидрати е пожелно да се внесува дневно.

Многу планови за исхрана за слабеење препорачуваат намален внес или целосно исфрлање на јаглехидратите од исхраната. Но, јаглехидратите не се толку лоши како што изгледаат. Важно е да се постигне рамнотежа.

Диететичарката Дестини Муди зборуваше за тоа што е важно за внесот на јаглени хидрати за да ги изгубите вишокот килограми.

Јаглехидратите често се сметаат за главен виновник за зголемување на телесната тежина. Сепак, тие се суштински дел од здравата и урамнотежена исхрана. Според истражувањата, јаглехидратите се значаен извор на енергија за вашето тело, помагајќи да се оптимизираат перформансите на вежбањето што доведува до подобрување на управувањето со тежината.

Сепак, не сите јаглехидрати се создадени еднакви. Изберете здрави сложени јаглехидрати кои се наоѓаат во цели зрна, мешунки, овошје и зеленчук наместо рафинирани јаглехидрати, како што се печива и рафинирани шеќери.

„Трикот е да знаете како да ги балансирате јаглехидратите во вашите оброци со други макронутриенти и мудро да ги избирате изворите на јаглехидрати за да ја добиете целата хранлива вредност што јаглехидратите ја нудат додека управувате со вашиот внес на калории“, објасни нутриционистката Муди.

Исто така, не постои универзален пристап за внес на јаглени хидрати. Најновите упатства за исхрана препорачуваат повеќето здрави луѓе да добиваат околу 45 до 65% од дневните калории од јаглехидрати. Само запомнете дека секој е уникатен. Експериментирајте со внесот на јаглени хидрати за да ја пронајдете идеалната количина што го енергизира вашето тело додека ви помага да изгубите вишок килограми.

„Ако внесувате 2.000 калории дневно, треба да добивате помеѓу 900 и 1.300 калории од здрави јаглехидрати. Тоа е околу 225 до 325 грама јаглени хидрати дневно. Сепак, потребите за јаглени хидрати може да варираат врз основа на возраста, физичката активност, целната тежина и здравствена состојба“, изјави Муди.

Сепак, на крајот најважен е квалитетот, а не количината на јаглехидрати. Затоа, наместо да се фокусирате на бројот на грамови јаглехидрати, фокусирајте се на квалитетот на јаглехидратите. Преработената храна со додаден шеќер и рафинирано брашно е непожелна. Овие јаглехидрати можат да предизвикаат брзи скокови и падови на шеќерот во крвта, што го отежнува слабеењето.

