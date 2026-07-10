Кои се придобивките од јадењето јајца за појадок?

Редовното консумирање јајца го намалува ризикот од развој на Алцхајмерова болест.

Јајцата содржат холин, лутеин и зеаксантин. Овие супстанции ја поддржуваат меморијата и учењето и го спречуваат оксидативниот стрес.

Истражувачите пронајдоа врска помеѓу фреквенцијата на консумирање јајца и веројатноста за деменција. Луѓето кои јаделе јајца неколку пати месечно имале намален ризик за 17%. Зголемувањето на консумирањето јајца на неколку пати неделно го намалило ризикот за 20%, а со речиси секојдневно консумирање, ризикот се намалил за 27%.

Јајцата се хранлива храна, која обезбедува протеини, здрави масти, лецитин и витамини А, Д и Е. Тие најдобро се комбинираат со зеленчук и леб од цело зрно.

извор:нетпрес

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