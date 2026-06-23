Кои материјали се најсоодветни за постелнина? Поздраво и поудобно спиење

Текстилните експерти идентификуваа неколку видови материјали кои се најсоодветни за употреба во постелнина.

Памукот се издвојува како најчест материјал за постелнина, за максимална удобност и пропустливост на воздух. Неколку фактори можат да влијаат на чувството на памукот, како што се квалитетот на употребените конци, слоевитоста, видот на ткаење и обработката на памукот.

Исто така, при изборот на постелнина, препорачливо е да пронајдете информации за одржливоста на брендот што го купувате. Некои експерти советуваат и купување постелнина со лен.

„Откако ќе се одлучите за лен, никогаш не се враќате назад. Овој материјал е исклучително пропустлив на воздух“, рече дизајнерот на ентериер Банџо Бил.

И ленот и памукот се природни ткаенини добиени од растенија, и иако двата материјали се издржливи и пропустливи на воздух, ленот е попропустлив на воздух благодарение на неговото полабаво ткаење. Покрај тоа, ленот е особено хипоалергенски.

Покрај тоа, постелнината од бамбус има свиленкаста текстура со значајни хипоалергенски својства и ефикасно ја отстранува влагата, а воедно е антибактериска и антигабична.

Експертите ја истакнуваат употребата на потенцијално еколошки штетни хемикалии во процесот на производство. Исто така, се препорачува постелнината да се пере на 40 степени или на еколошки стандард од 30 степени. Се препорачува да се биде особено внимателен со понежни ткаенини како што е бамбусот.

foto: magnific

izvor: Popara