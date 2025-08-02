Кија Коцкар ужива на плажите во Порторико, а фотографиите ги запалија социјалните мрежи

Победничката на првата сезона од реалното шоу „Задруга“, Кристина Кија Коцкар .моментално ужива во шармот на Порторико, а ги воодушеви своите следбеници со атрактивна фотографија. На фотографијата таа позира во бело бикини кое ја нагласува нејзината фигура и исончаниот тен.

Кија не разочара ниту овој пат, покривајќи ги своите облини со мини бело бикини.Иако има тесен струк, нејзините гради и задник беа заоблени токму на местата каде што треба да бидат.

Коментарите веднаш почнаа да се слеваат. „Каква природна убавина, сега тренд во светот“ „Лек за очите и душата“ беа само дел од коментарите.

Foto: print Screen/Instagram/kijakockar