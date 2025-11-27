Кија Коцкар легнува под нож: „Стигнаа резултатите од анализата…“

Победничката на „Задруге 1“, Кристина Кија Коцкар, откри дека морала да се оперира.

Утрово ја посети болницата каде што направи бројни тестови, а сега ги објави резултатите. Во својата изјава, таа се осврна и на својата поранешна пријателка, пејачката Катарина Живковиќ.

– Тукушто добив е-пошта со резултатите од сите триесет или повеќе анализи од утрово. Фала му на Бога, сè е во ред и можеме да закажеме операција. Секако, не ми беше важно што морав да молчам за некои приватни работи, додека јавно бев нападната како жена, и од жена, додека лагите беа измислени од слабост – рече Кија Коцкар и додаде:

Мислам дека на сите им е јасно дека за да бидат анализите добри, треба да бидам без стрес и фокусирана на мојата цел. Знам дека сум јавна личност и дека многу години многу страдав за да зачувам барем дел од мојата приватност, но еве го барем дел од одговорот за тоа што се случува во мојот живот. Ве молам уште еднаш да бидете човечни и ви благодарам – рече Кија.

Кија Коцкар се разбесни поради изјавите на Каќа во емисијата „Ами Г Шоу“, и возврати:

– Прво на сите, јас немам никаква јавна драма, другите имаат и не им е гајле. Кога ја кажуваш вистината, како мене, не мораш да ја повторуваш секој пат, а кога кажуваш лага, мораш, за да се сетиш на сè што си излажал – напиша Кија Коцкар и додаде:

– Само за да не се излаже никој дека заборавив ниски удари, како на пример фактот дека немам семејство, сите знаеме што мислеше, како и сите лаги што ги кажа. Сигурно нема да заврши тука, а ставам три поени само затоа што имам подобри работи да правам – рече Кија Коцкар.

