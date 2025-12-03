Кија Коцкар итно оперирана во Белград – се огласи од болничкиот кревет

Поранешната водителка и победничка на „Задруга 1“ Кристина Кија Коцкар вчера беше оперирана во Белград.

Операцијата е извршена во приватна болница, а Кија објави неколку фотографии. Поранешната водителка, која неодамна се најде во јавноста поради конфликт со нејзината поранешна пријателка, пејачката Катарина Живковиќ, проговори и пред и по интервенцијата.

Кија се фотографирала за време на подготовките за операцијата, како и по завршувањето на целата процедура. Покрај сликата од болничкиот кревет со тен на раката, Кија напишала: „Здрава во секоја смисла“, давајќи им до знаење на своите следбеници дека сè поминало добро и дека се чувствува добро.

Кија ја посети болницата пред неколку дена каде што направи бројни тестови, а потоа проговори и ги објави резултатите.

– Тукушто добив е-пошта со резултатите од сите триесетина тестови од утрово. Фала му на Бога, сè е во ред и можеме да закажеме операција. Секако, не бев рамнодушна кон тоа што морав да молчам за некои приватни работи, додека јавно бев нападната како жена, од жена, додека лаги се измислуваа од беспомошност – рече Кија Коцкар и додаде:

– Мислам дека на сите им е јасно дека, за анализите да бидат добри, треба да бидам без стрес и фокусирана на мојата цел. Знам дека сум јавна личност и дека многу издржав многу години за да зачувам барем дел од мојата приватност, но еве ве, барем дел од одговорот на она што се случува во мојот живот. Ве молам, бидете уште еднаш човечки и ви благодарам.

Да ве потсетиме дека пред да оди во болница, Кија покажа како го украсила секој детаљ од својот стан во Звездара пред новогодишните празници.

