Ќерката на Ким Кардашијан проговори за својот изглед: „Не судете за книгата според корицата“

Норт Вест и нејзината мајка Ким Кардашијан за време на пренос во живо на ТикТок се осврнаа на критиките што 13-годишната девојка ги добива поради начинот на облекување. Норт одговори на коментарите во кои нејзиниот стил се опишува како „демонски“ и објасни што сака да порача со своите модни комбинации, а Ким застана во нејзина одбрана.

На снимката што се прошири на социјалната мрежа Икс, Норт директно им се обрати на оние што го критикуваат нејзиниот изглед.

„Престанете да зборувате дека сум демонска. Не сум. Едноставно, сакам така да се облекувам. Не судете за книгата според кориците“, порача таа.

Ким (45) смета дека ваквите коментари се поврзани со модните додатоци што ги носи нејзината ќерка.

North West claims she’s not “DEMONIC” despite internet rumors, she says Jesus is her Lord and Savior 🙏 https://t.co/sIesSB3V9j — Daily Loud (@DailyLoud) October 15, 2026

„Да, мислам дека луѓето го зборуваат тоа поради црните навлаки за забите, пирсинзите и сличните работи“, рече таа.

„Но, не ми е јасно зошто го поврзувате тоа со демоните. Тоа воопшто не го разбирам“, одговори Норт.

Ким се обиде да ѝ објасни дека некои луѓе едноставно не го разбираат нејзиниот стил, па ја праша дали ваквите коментари воопшто ја погодуваат.

„Сакам да покажам дека сум светлина, а не темнина“

Норт откри и зошто за својот прв самостоен настап, одржан во септември во театарот „Вик“ во Чикаго, избрала целосно бела модна комбинација во стилот на готската Лолита.

„Си помислив дека, ако ова е мојот прв настап во животот, морам да се појавам како ангел, целата во бело. Знаете дека јас немам никаква врска со тие демонски работи. Верувам во Исус. Сакав на тој начин да ви покажам дека всушност сум светлина, а не темнина“, објасни таа.

Ким призна дека не знаела каква симболика има таа облека за нејзината ќерка. Додаде дека ѝ е неверојатно што луѓето создаваат приказни за некого врз основа на неговиот изглед, иако тие немаат никаква врска со реалноста.

Ким тврди дека Норт уште од мала го сака таквиот стил

Во друга снимка од ТикТок, Ким повторно застана во одбрана на својата најстара ќерка и објасни дека Норт уште од најрана возраст сака необични модни додатоци.

„Уште кога беше многу мала и ја носев на училиште, постојано сакаше пирсинг на носот и на веѓата. Уште во градинка носеше лажни пирсинзи на веѓите“, раскажа основачката на брендот SKIMS.

Норт се надоврза и порача дека нејзиниот стил нема никаква врска со разводот на нејзините родители.

„Затоа, не мора да се прашувате од каде ми е ваквиот стил и дали е поради разводот. Не е, кралици“, рече таа.

Ким Кардашијан и Канје Вест официјално се разведоа во 2022 година. Освен Норт, имаат уште три деца: синовите Сеинт (10) и Псалм (7) и ќерката Чикаго (8).

Во текот на изминатата година, Норт повеќепати предизвика дискусии на социјалните мрежи поради својот изглед. Особено внимание привлекоа пирсинзите на бутовите, рацете и вратот, како и нејзината сина коса и привремените тетоважи.

foto: printscreen/instgaram/northwsst/X