Ќерката на Беквалац само што почна, а веќе го менува од факултетот: „Во старт наидовме на проблем“

Хана Икодиновиќ, ќерка на пејачката Наташа Беквалац и поранешниот ватерполист Данило Икодиновиќ, се пресели во Шпанија за да студира психологија.

Во емисијата „Амиџи шоу“, Наташа зборуваше за својот приватен живот и откри како го толерирала заминувањето на нејзината ќерка во Мадрид, а во таа прилика призна дека Хана сепак се предомислила.

– На почетокот наидовме на проблем, таа се запиша на психологија, вели: „Мамо, не сакам да студирам медицина“. Сега работиме на промена за таа да студира маркетинг – рече Беквалaц и откри дека не биле нејзините желби тие што влијаеле врз неа:

– Тоа е нејзина желба, но јас влијаев на неа. Би сакала да поминуваме многу време таму заедно во иднина – призна пејачката.

