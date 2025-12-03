Кеба ја поткачи Снежана Ѓуришиќ: „Не си емоционално интелигентна!“

На музичкото натпреварување „Ѕвезде Гранда“, кавгите меѓу членовите на жирито станаа речиси вообичаени, а најновиот конфликт избувна помеѓу Драган Којиќ Кеба и Снежана Ѓуришиќ.

Сè започна по настапот на кандидатот Никола Симеуновиќ, кој подоцна се приклучи на тимот на Кеба. Коментирајќи ја интерпретацијата на натпреварувачот, Кеба зборуваше за „емоционална интелигенција“, што Снежана го доживеа како директна провокација.

– Не си емоционално интелигентна. Кога некој ќе изнервира некого, а ти покажуваш дека си изнервиран, тоа значи дека во тој момент не си емоционално интелигентен – рече Кеба, на што Снежа бурно реагираше:

– Дали тоа значи дека имам нерви и дека им отстапиле место на будалите, дали тоа значи? Не се задевај со мене затоа што ќе изгубиш – остро рече таа.

По нивната дискусија, Кеба се држеше до својот став.

– Емоционалната или емотивната интелигенција во пеењето е способност пејачот несебично и искрено да се даде себеси преку интерпретацијата, но во исто време да одржува доволна контрола за емоцијата да не ја наруши техниката, туку да ја поддржи – објасни Кеба.

Потоа тој посочи што тоа значи на практичен пример, но и испрати порака до својот колега од жирито.

– Ова е професионализам: емоцијата да не прелева и да не создава технички проблем, гласот да остане стабилен, дишењето да остане под контрола, интерпретацијата да остане чиста и да не е „претерана“. Објаснете ѝ го тоа на г-ѓа Снежана Ѓуришиќ, а Никола Симеуновиќ е мојот кандидат… а јас, како негов ментор, ќе работам и на тоа како да се осигурам дека за време на интерпретацијата, емоцијата не смее да прелева и дека не смее да биде неискрена ниту за момент – нагласи Којиќ.

