Катарина Грујиќ на 20 години имала поддршка од татка си да вгради силиконски гради: „Бев рамна“

Пејачката Катарина Грујиќ важи за една од најатрактивните пејачки на српската поп-сцена.

Иако Каќа беше подеднакво убава и згодна кога се појави во јавноста за првпат, таа еднаш призна дека имала некои несигурности кога станува збор за нејзиниот изглед.

Пејачката ставила силикон на 20-годишна возраст, а нејзиниот татко ја поддржал во ова.

– За сите беше чудно, но мојот татко беше прв со мене кога му ја кажав мојата желба: „Сакам да ставам гради и тоа е тоа“. Мојот татко ме поддржа, мојата мајка, со која секогаш бев блиска, таа реагираше различно на тоа, дури и ако не го слушна. Тато рече: „Зошто? Сакаш? Зошто некој да има комплекс до крајот на животот, тоа е моето дете, не сакам да се заклучува во соба за да размислува, да не излегува на улица, да ја задеваат врсниците. Не сакам моето дете да помине низ траума, не сакам да има проблеми“ – рече Катарина Грујиќ во една пригода.

– На дваесет години ги направив градите, отворено зборувам за тоа и не гледам ништо лошо. Знам колку е тешко во пубертетот и потоа, и не е лесно на 20 години, а не е лесно ни на 25, 30, 40 години кога некој те критикува, кога ти се меша во животот. Секогаш отворено зборувам за тоа, ако нешто некого го мачи, зошто да не го направиш тоа, зошто да не го промениш тоа нешто кај себе. Затоа постои естетска хирургија, затоа сме во 21 век – еднаш изјави таа за медиумите.

Бидејќи имала комплекси поради некои недостатоци на рана возраст, Каќа признава дека веднаш по полнолетството посетила хирург.

– Ме викаа Клемпава, а мојот втор прекар беше даска. Бев рамна како даска, но веќе не сум – еднаш рече пејачката во Амиџи.

Таа му кажа на својот сопруг, фудбалерот Марко Гобељиќ, дека сака три деца.

– Марко и јас разговаравме, би сакале да имаме три деца. Не е планирано, кога ќе се случи, ќе се случи. Не ме интересира кој пол е. Можеби да видам какво е да се биде мајка на момче. Но, и ќерка може, мојот татко има две ќерки, тоа е најголемата љубов кон татковците, изјави таа.

фото:Instagram printscreen/katarinagrujic.doll