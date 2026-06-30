Касандра и Луис Давид се сретнаа во Дубаи по три децении (видео)

Актерите Кораима Торес и Освалдо Риос, познатата двојка од легендарната серија „Касандра“, се сретнаа во Дубаи по повеќе од три децении за да добијат престижна награда. Сепак, сите зборуваат за тоа колку се различни денес.

Додека убавата Кораима, во шестата деценија блеска и изгледа природно, нејзиниот колега од серијата ја изненади јавноста. Многумина коментираат дека Освалдо претера со ботоксот и естетската хирургија, што му го направило лицето вкочането и целосно непрепознатливо.

Освалдо објави на својот Инстаграм профил видео со Кораима од церемонијата на доделување на наградите:

„Би сакал да му се заблагодарам на д-р Басем, основачот на наградата „Врвни лидери во хуманоста“, Ал Калифа Бин Зајед Ал Нахјан, и на сите прекрасни и прекрасни луѓе од Обединетите Арапски Емирати за оваа чест. Го споделувам со вас мојот говор за прифаќање на наградата полн со љубов и, пред сè, благодарност.“

„Ја посветувам оваа награда на мојата втора татковина, Венецуела, земја која ме пречека со љубов да ја снимам теленовелата „Касандра“, а која моментално минува низ многу болна криза по земјотресот“.

„До мојата втора мајка Делија Фијало (нека почива во мир), авторката на „Касандра“ (без неа оваа теленовела никогаш немаше да постои), како и до земјата што ме роди, мојата татковина Порторико и сите Порториканци“, напиша Освалдо.

фото:Instagram printscreen/osvaldoriosalonso/ You tube printscren