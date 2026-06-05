Карлеуша ја покажа тетката Даниела, сестра на мајка и Дивна: „ Таа е ѕвезда на секоја наша прослава или забава!“ (видео)

Јелена Карлеуша утрово сакаше да го започне со една ведра и позитивана објава во време кога нејзиното име во медиумите најмногу се поврзува со новата љубов на екс-сопругот Душко Тошиќ.

Српската „мала од скандала“, сакаше на јавноста да и ја покаже тетка си Даниела, сестра на покојната Дивна.

Иако најпрво алудираше само на тоа дека тетката е кралица од нејзините забави, следно се дополни за тоа колку политичките определби и ставови ги ранишуваат или целосно уриваат пријателствата.

-Тетка ми Даниела, биолошката сестра на мајка ми е ѕвезда на секоја наша прослава или забава! Оваа енергија, оваа љубов кон музиката и танцот, и секако-нејзината љубов кон мене е она што ме прави среќна што го имам моето Данче. П.с (до неа игра мојот поранешен пријател Марко Перуничиќ, еден од двајцата Марко и Небојша “Атеље Траг”, кој поради мојот позитивен израз за претседателот Вучиќ, реши после 20 години да престане со соработката со мене и да го поддржи Небојша кој со сопругата Весна, живеат убаво. Колку е тажно што политиката толку непотребно и срамно се мешала во пријателства, во бизнисот, затоа што никогаш не сум прашал ниту еден од моите пријатели ЗА КОЈ Е. Ниту некогаш ме интересира тоа. „Ателиер Траг“ е студио кое стана познато по соработка со мене и од тоа студио дојдоа моите најголеми хитови. Примерот функционира, Марина Туцаковиќ го обожаваше Вучиќ и како мајка ми јавно го истакна)- стои во описот на видео објабата на Јелена.

За потсетување, пејачката деновиве испрати јавно соопштение преку кое ги замоли медиумите да не го употебуваат нејзиното име во наслови каде стои Душко и неговата нова љубов.

фото:Facebook/Jelena Karleusa