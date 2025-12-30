Карлеуша ја побара телефонски Брена, ама од она што следеше настана непријатност на поткаст во живо

Јелена Карлеуша повторно беше гостинка во живо на подкастот „Боки 13“ во Скопје, кое тој веќе некое време го најавуваше како спектакл за крајот на 2025 година.

Покрај бројните шеги што им ги направија на гледачите, двајцата во еден момент се согласија да се јават на познати личности од нивниот именик.

Така Боки прво ја повика Лепа Лукиќ, која му се јави, разговараше неколку минути и им посака добра ноќ. Потоа ја повика Сека Алексиќ, која не се јави на првиот повик, но потоа го повика него.

Во тој момент, Јелена ја повика Лепа Брена, бидејќи вети дека таа ќе биде таа што ќе се јави ако Сека му се јави на Боки.

– Ја барам. Ѕвони. О, ѕвони. Ја повикува жена во еден часот наутро. Не се јавувај, те молам. Спие, стара жена – повтори Јелена.

Меѓутоа, потоа следуваше шок, бидејќи Брена не се јави, туку – го одби повикот!

– Нарачај чорапи – рече Сека, која беше на телефон.

– Го одби повикот, толку за тоа – се пошегува Карлеуша.

фото:Printscreen/ B Cast