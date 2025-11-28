Кардиохирург советува дека консумирањето јајца влијае на вашиот животен век

Д-р Џереми Лондон, кардиохирург, ја прекина дилемата на многумина и откри како јајцата во исхраната влијаат на долговечноста и здравјето.

Јајцата одамна предизвикуваат контроверзии во диететските дебати. Некои ги сметаат за суперхрана, додека други предупредуваат на опасниот холестерол. Со години околу оваа тема се создадоа бројни митови и диететски недоразбирања. Влијанието на јајцата врз организмот не е секогаш очигледно и честопати зависи од дополнителни фактори.

Сепак, факт е дека не е потребно да се ограничат на две јајца неделно за исхраната да биде безбедна. Д-р Џереми Лондон, кардиохирург, реши да ги разбие овие митови во едно неодамнешно видео објавено на социјалните мрежи.

„Секојдневното консумирање јајца може да биде еден од најдобрите начини да се зачуваат виталноста и здравиот стил на живот“, истакна познатиот лекар.

Зошто е добро да јадеме јајца?

Јајцата се „вистински коктел на здравје“. Содржат протеини со висок квалитет и сите девет есенцијални аминокиселини, како и витамини и минерали – меѓу нив витамин D, клучен за имунитетот, и витамин B12, кој го поддржува енергетскиот метаболизам.

Не треба да се заборават ниту соединенијата како лутеин и зеаксантин, кои го штитат видот, или холинот, кој помага за меморијата, здравјето на црниот дроб и правилното функционирање на клетките.

Како што истакнува д-р Лондон, овие хранливи материи помагаат во борбата против хронични воспаленија, оксидативен стрес и го поддржуваат здравјето на кардиоваскуларниот систем.

Холестеролот во јајцата и здравјето

Еден од главните аргументи на критичарите е високиот холестерол. Едно јајце содржи околу 180 mg. Но д-р Лондон ги смирува сите: кај здрави лица организмот сам го регулира нивото на холестерол.

„Црниот дроб ја намалува продукцијата на холестерол кога внесот однадвор се зголемува“, објаснува експертот.

Да, некои лица се посензитивни на холестерол и треба да внимаваат. Но за повеќето луѓе, јајцата не се опасност. Клучот за здраво срце е контрола на други ризик-фактори – висок притисок, пушење или инсулинска резистенција.

Колку јајца дневно може да јадеме?

Идеалната комбинација е јајцата да се служат со зеленчук, интегрални житарки и здрави масти. Препораките се менувале низ годините, но суштината е дека секој организам е различен. При сомнеж – консултација со лекар или нутриционист.

Според извештаите на Светската здравствена организација („WHO“), здрави возрасни можат безбедно да консумираат од 10 до 12 јајца неделно, односно едно до две јајца дневно.

Американското здружение за срце („AHA“) исто така истакнува дека јајцата можат да бидат дел од здравата исхрана. Според нивните препораки, здрави лица можат да јадат едно цело јајце дневно во рамки на исхрана која го поддржува здравјето на срцето. За здрави постари лица, „AHA“ дозволува и две јајца дневно, под услов исхраната да биде „пријателска за срцето“.

извор:нетпресјајца

фото:Freepik