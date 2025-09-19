Каноли со бел крем и листови од бадеми

Состојки за кората (канолите):

250 грама брашно

30 грама шеќер

прстофат сол

30 грама путер (ладен, исечкан на коцки)

1 јајце

60 мл бело вино (суво)

масло за пржење

За белиот крем (полнење):

400 грама рикота (по можност исцедена преку ноќ)

100 грама шеќер во прав

1 лажичка ванила (екстракт или ванилин шеќер)

100 мл слатка павлака (матена цврста)

За декорација:

Листови од бадеми (потпечени за подобар вкус)

Шеќер во прав (по желба)

Подготовка на тестото за каноли:

Во голем сад, измешајте ги брашното, шеќерот и солта. Додајте го путерот и измешајте со прсти додека не се добијат трошки.

Додајте го јајцето и белото вино, па замесете мазно, еластично тесто. Завиткајте го тестото во проѕирна фолија и оставете го да отстои 30 минути во фрижидер.

На набрашнета површина, развлечете го тестото тенко (околу 2 мм). Исечете елипсести или кружни форми (околу 10 см дијаметар). Завиткајте ги околу метални цевчиња за каноли и залепете ги рабовите со малку разматено јајце.

Пржете ги во длабоко масло на средна температура додека не добијат златна боја (1–2 минути).

Извадете ги, оставете да се исцедат на хартија, потоа внимателно извадете ги цевчињата.

Подготовка на кремот:

Во длабок сад, соединете ја рикотата со шеќерот во прав и ванилата. Изматете додека не стане мазна смеса. Додајте ја внимателно матената слатка павлака и измешајте со шпатула за да остане воздушеста.

Ставете го кремот во готварска кеса со ѕвездаст отвор.

Кога канолите целосно ќе се изладат, наполнете ги од двете страни со кремот. Врвовите наросете ги со печени листови од бадеми. По желба, посипете ги со шеќер во прав за елегантен изглед.

За побогат вкус, можете да додадете малку рендана кора од лимон во кремот.

Канолите најдобро е да се полнат непосредно пред сервирање за да остане кората крцкава.

Овие каноли се идеален избор кога сакате нешто крцкаво, кремасто и визуелно впечатливо. Лесни за подготовка, а доволно впечатливи. Послужете ги ладни и уживајте викендов во секој залак.

извор:курир.мк

фото:Freepik