Како скалите можат да ве направат повитки и поздрави? Качувањето го менува телото и го зајакнува срцето

Качувањето по скали е една од наједноставните и најефикасните форми на физичка активност.

Освен што придонесува за губење на тежината, оваа навика ги зајакнува мускулите, ја подобрува кондицијата, ги зголемува нивоата на енергија, го зајакнува имунитетот, го зачувува здравјето на срцето и крвните садови и го продолжува животот.

Еве зошто се препорачува качување по скали:

Согорување на вишокот маснотии

Качувањето по скали ги активира мускулите на нозете, бутовите, колковите и стомакот. Во просек, 30 минути качување може да согори до 500 калории, во зависност од брзината и интензитетот.

Побрзото качување значи согорување на повеќе калории, додека побавното качување троши помалку енергија. Тоа е вежба со висок интензитет што многу ефикасно согорува маснотии.

Ефикасно губење на тежината

За да изгубите околу 500 грама телесна тежина, треба да создадете калориски дефицит од 3.500 калории. Ако вежбате 30 минути секој ден, можете да ги забележите првите резултати по две до четири недели.

Научните истражувања покажуваат дека 10 минути искачување согоруваат во просек 100 калории, што е еквивалентно на 20 минути брзо одење.

Намалување на стресот

Кратката активност од 5-10 минути помага во ублажување на стресот, ја зголемува концентрацијата и го подобрува расположението, што е особено корисно за оние кои седат подолг период на работа.

Продолжување на животниот век

Американските истражувања покажуваат дека очекуваниот животен век се зголемува за 15 секунди за секој искачен кат. Само 20 минути искачување дневно можат да го продолжат вашиот животен век до три години.

Качувањето по скали ги зајакнува коските

Редовното искачување ја зголемува густината на коските и го зајакнува мускулно-скелетниот систем, со што се намалува ризикот од остеопороза.

Подобро здравје на срцето и крвните садови

Оваа активност ја подобрува циркулацијата, го намалува ризикот од срцев и мозочен удар, а 10 минути искачување дневно може да го намалат ризикот од мозочен удар за дури 30%.

Како правилно да започнете со искачување по скали за слабеење

За најдобри резултати, се препорачува 15 минути искачување дневно. Започнете со бавно темпо 2 минути, потоа забрзајте следните 5 минути, направете пауза од 1 минута, потоа повторно интензивно искачувајте се 5 минути, па забавете во последните 2 минути за да го смирите срцевиот ритам.

Загревање

Пред да започнете, не заборавајте да ги загреете зглобовите на рамото, колкот, коленото и глуждот за да спречите повреда.

Брзина и држење на телото

Наведнете го телото малку напред, држете го ’рбетот исправен и градите отворени. Започнете со умерено темпо и постепено зголемувајте го интензитетот. Не прескокнувајте чекори или не забрзувајте нагло за да ги заштитите колената.

Слегување по скалите

Иако согорува помалку калории, спуштањето надолу ги опушта мускулите и ја зајакнува функционалната сила на нозете.

Истегнување по вежбање

По завршувањето, истегнете ги мускулите на нозете, бутовите и стомачните мускули за да го намалите воспалението на мускулите и да го опуштите телото.

Одмор и безбедност

Внимавајте на рамнотежата и избегнувајте преоптоварување.

Користете монитор за отчукувања на срцето и одржувајте го пулсот во безбеден опсег.

Престанете да вежбате ако почувствувате вртоглавица, болка во мускулите или отежнато дишење.

Совети за безбедно искачување

Пијте многу вода бидејќи телото губи течности преку потење.

Носете удобна, прозрачна спортска облека и удобни чевли.

Изберете скали кои се добро осветлени и проветрени.

Лицата со висок крвен притисок или проблеми со срцето треба да се консултираат со лекар пред да започнат со оваа активност.

Колку калории согорува искачувањето?

Бавно искачување: околу 5 калории/мин

Брзо искачување: околу 9 калории/мин

Трчање по скалите: околу 11 калории/мин

За долгорочни резултати, комбинирајте го искачувањето по скалите со балансирана исхрана и други форми на физичка активност. Упорноста е клучна – а со правилен план, оваа едноставна навика може да донесе видливи промени во вашето здравје и изглед.

