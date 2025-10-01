Како се слабее со јадење сендвичи?!

Сендвичите станаа незаменлив оброк во модерното време.

Тие се релативно евтини, брзо се подготвуваат и може да се јадат во движење. Иако се смета дека тие не се компатибилни со слабеење, нутриционистката Терика Уриол дизајнирала метод што ги вклучува и сепак гарантира слабеење.

Во едно неодамнешно интервју таа објасни дека и самата го практикува режимот веќе 22 години. За неа, слабеењето не значи да се откаже од одредена храна, бидејќи тоа не функционира долгорочно и ги поттикнува луѓето да сакаат да се вратат на старите навики.

„Јаглехидратите ја формираат основата на прехранбената пирамида, што значи дека лебот не треба да се исфрла“, вели оваа Шпанка.

Во нејзината земја се троши многу леб, па тешко е да се држите настрана од него. И затоа тврди дека лебот може да биде дел од урамнотежена исхрана, ако се јаде со здрави производи. Ако сакате сендвич, Уриол советува комбинација од шунка и домат, без сланина.

„Добар избор е и сендвич со туна и пиперки или пилешко и лесно, помалку масно сирење. Доколку сакате сендвич со сардини, погрижете се да бидат добро исцедени од масло. Слабеењето не треба да биде радикално, туку постепено и континуирано“, советува таа.

Foto: FreePik

Izvor: Kurir