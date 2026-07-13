Како природно да го намалите целулитот? Домашниот пилинг од 3 состојки е летен хит

Ослободете се од целулитот дома.

Ако се срамите од целулитот, не сте сами. Дури 85 проценти од жените ќе развијат целулит во одреден момент од својот живот, што значи дека скоро сите го имаат на некој дел од телото.

Најчесто се појавува на бутовите, задникот, горниот дел од рацете и стомакот, области каде што телото природно складира масти.

Жените од сите возрасти, облици на тело и тежина можат да развијат целулит. И покрај многуте реклами кои ветуваат чудесни решенија, целулитот не е болест што може да се „излечи“.

Како хормоните влијаат на целулитот?

Појавата на целулит често се поврзува со хормонални промени. По пубертетот, естрогенот го поттикнува задржувањето на течности во масното ткиво. Зголемените масни клетки вршат притисок врз сврзното ткиво под кожата, создавајќи карактеристичен изглед на „кора од портокал“, објаснува д-р Мери Џејмс, експерт за природна медицина.

За време на бременоста, истите хормонални промени што предизвикуваат стрии можат да ја зголемат и тенденцијата за развој на целулит.

Естрогенот, исто така, го регулира производството на колаген. Кога нивоата на овој хормон почнуваат да опаѓаат и да флуктуираат за време на перименопаузата и менопаузата, производството на колаген исто така се намалува.

Недостатокот на колаген значи послабо сврзно ткиво и потенка кожа, што создава идеални услови целулитот да стане повидлив.

Покрај тоа, естрогенот игра важна улога во здравата циркулација. Хормоналниот дисбаланс може да го ослаби протокот на крв и лимфа, што дополнително придонесува за поизразен изглед на целулит.

Други фактори кои придонесуваат за целулит

Вишокот телесна тежина може да го направи целулитот позабележителен, бидејќи поголемите количини на масти вршат дополнителен товар на сврзното ткиво.

Слабиот мускулен тонус, исто така, може да ја нагласи нерамната кожа. Пушењето е уште еден познат фактор на ризик, бидејќи ја нарушува циркулацијата и ја намалува способноста на телото да произведува колаген.

Сепак, генетиката игра значајна улога, па дури и слабите и физички активни луѓе можат да имаат изразен целулит.

Направете пилинг од кафе

Кофеинот може привремено да ја подобри циркулацијата и да помогне во отстранувањето на мртвите клетки на кожата, затоа направете пилинг од кафе.

Домашен рецепт за пилинг од кафе:

1/4 чаша мелено кафе

3 лажици шеќер

3 лажици растопено кокосово масло

Измешајте ги состојките заедно додека не добиете паста и чувајте ги во тегла до две недели. Користете го под туш како класичен пилинг, а потоа исплакнете со топла вода, советува докторот за „Женско здравје“.

Иако не постои сосема природен начин за трајно отстранување на целулитот, здравата исхрана, редовната физичка активност, хидратацијата и негата на кожата можат значително да го подобрат неговиот изглед. Исто така е важно да се запомни дека целулитот е сосема нормален феномен што ги погодува огромното мнозинство жени, без оглед на возраста или телесната тежина.

извор:popara.mk

фото:Freepik