Како правилно да ги миете краставиците за целосно да ги отстраните бактериите и пестицидите

Без разлика дали ги додавате во кремаста салата, сендвич или ги јадете како освежителна ужина, краставиците се најразновидниот зеленчук, а експертите го објаснија правилниот начин за нивно миење.

Дури и краставиците што изгледаат совршено чисти можат да содржат нечистотија, бактерии и остатоци од пестициди на нивната кора, велат тие.

„Миењето на овошјето и зеленчукот не само што помага во отстранувањето на нечистотијата, бактериите и тврдоглавите штетници, туку помага и во отстранувањето на остатоците од пестициди“, според USDA.

За јаболката, краставиците и другото цврсто овошје и зеленчук, се препорачува темелно да се мијат или излупат за да се отстранат восочните конзерванси што може да се задржат на кората. Дури и ако планирате да ја излупите краставицата, добра идеја е да не го прескокнете плакнењето.

Според регистрираниот диететичар Челси Едвардс, миењето на краставиците пред да ги излупите помага да се спречи пренесувањето на површинските бактерии на месото преку ножот или вилушката. Се препорачува да ги миете краставиците под млаз вода со чиста четка за овошје и зеленчук за да ја отстраните нечистотијата и остатоците од кората.

„Миењето на краставицата пред лупење ги отстранува површинските бактерии што би можеле да се пренесат од ножот или лупачот што ја сече кората на делот што го јадете“, вели Едвардс.

Иако постојат многу производи што се продаваат специјално за миење овошје и зеленчук, ФДА предупредува против нивната употреба.

„Се препорачува да не се користат комерцијални производи за миење овошје и зеленчук бидејќи безбедноста на нивните остатоци не е оценета, а нивната ефикасност не е тестирана или стандардизирана“, велат тие.

Едвардс наведува дека сè што е потребно е обична вода.

„Не мора да користите ништо друго освен вода за миење краставици. Нема дополнителна корист од користењето средства за миење овошје и зеленчук, оцет или сода бикарбона“, наведуваат тие.

Откако краставиците ќе бидат чисти, правилното складирање може да го продолжи нивниот рок на траење. Едвардс препорачува чување цели краставици во сад за фрижидер за свежина, каде што ладната, влажна средина помага да се одржи свежината. Завиткувањето на секоја краставица во хартиена крпа може да ја апсорбира вишокот влага, што може да го забрза расипувањето.

Ако веќе сте ја исекле краставицата, цврсто покријте го исечениот крај со пластична фолија пред да ја вратите во фрижидер. Чувајте ги парчињата краставица во затворен сад со сува хартиена крпа поставена на дното за да ја апсорбираат вишокот влага и да спречат да станат лигави.

извор:попара.мк

фото:Freepik