Како навиката на одложување на алармот може да влијае на вашето здравје

Многу луѓе уживаат во подолг сон, па затоа често избираат да ги одложат алармите, а според експертите, оваа навика може негативно да влијае на нивното здравје.
Медицинската сестра Џордан Брус објави предупредување на својот TikTok профил за одложување на алармите и активирање на функцијата „snooze“ кога алармот ќе се вклучи, објаснувајќи како оваа навика може да влијае на вашето здравје на долг рок.
Брус објасни дека во овој случај не станува збор за недостаток на сон, туку за лоша навика.
„Будењето со повеќе аларми секое утро често го нарушува вашиот REM циклус. Ова води до инерција на спиење, зголемена поспаност, замор, промени во расположението, а исто така ги зголемува нивоата на кортизол секој пат кога алармот ќе се вклучи“, рече таа.
Таа тврди дека изложувањето на телото на овој стрес го активира одговорот „бори се или бегај“, што е резултат на порастот на кортизолот.
„Будењето вака повеќе пати наутро е многу стресно, па затоа кога алармот ќе се вклучи наутро, станете. Немојте постојано да се трауматизирате“, објасни Брус.
Исто така, оваа медицинска сестра истакна дека постои врска помеѓу стресот и дебелината.
„Прекумерните нивоа на кортизол предизвикуваат зголемување на телесната тежина и задржување на тежината. Затоа, кога ќе се вклучи алармот, време е да станете. Ќе изгледате и ќе се чувствувате подобро“, рече таа.
Кортизолот е примарен хормон на стрес што го произведува вашето тело за да ве држи будни со зголемување на шеќерот во крвта. Дополнително, зголемените нивоа на кортизол резултираат со зголемување на инсулинот, хормонот за складирање на масти, што значи дека повеќе стрес може да го поттикне телото да складира повеќе масти, пишува LADBible.
Извор: Кurir.mk
Фото:Freepik