Како летот влијае на телото?

Летањето не е опасно за повеќето луѓе, но понискиот притисок, сувиот воздух и промената на временските зони често предизвикуваат неприлагоденост, замор, надуеност, непријатност.

Многу патници доживуваат зголемено ниво на стрес пред полетувањето. Гужвите, редовите и чувството на губење на контролата врз времето,, како и околината можат да ја зголемат вознемиреноста дури и пред да се качат во авионот. По полетувањето, кабината е под притисок на иста надморска височина од околу 1.800 до 2.400 метри. Како резултат на тоа, сатурацијата на кислород во крвта може да падне од околу 97 до 90 отсто. Кај здрави луѓе, ова не е опасно, но може да доведе до замор, забавено размислување и чувство на тн. ментална магла, пишува „Метро“ (Metro).

Воздухот во авионот е многу сув, со влажност од околу 10 до 20 отсто, што е значително помалку отколку дома или во канцеларијата. Ова најмногу влијае на очите, носот, грлото и кожата. Фармацевтот Торун Говинд вели дека непријатноста често прво се чувствува кај луѓето кои носат контактни леќи, додека верувањето дека веднаш сме дехидрирани е преувеличено.

Промената на притисокот влијае и на вкусот на храната и пиењето. Сувиот воздух и послабото чувство за мирис го намалуваат перцепцијата за слатко и солено, па така, и посилните солени и зачинети вкусови полесно се перцепираат во авионот. Истите услови предизвикуваат и ширење на гасовите во телото, па патниците често се чувствуваат подуено при слетување, додека притисокот во средното уво и синусите се изедначува преку познатиот звук на пукање во ушите.

За да се ублажи непријатноста, експертите советуваат редовно станување и движење за време на летот, пиење доволно вода и – без алкохол и кофеин. Тесните чорапи, дневната светлина и лесната физичка активност по слетувањето, исто така, може да му помогнат на телото побрзо да се приспособи. (МИА)

фото:AI