Како да го извлечете максимумот од вештачката интелигенција

Тој ви ја пишува домашната задача по математика.

Може да одговори на вашите прашања од интервју за работа.

Може дури и да ви биде терапевт.

Се чини дека вештачката интелигенција (ВИ) прави сè со притискање на копче.

Оваа технологија се развива со рекордна брзина, бидејќи конкурентските платформи се обидуваат да се стигнат едни со други со постојано објавување нови и понапредни функции.

ChatGPT е меѓу најбрзо растечките технолошки апликации во историјата, достигнувајќи повеќе од еден милион корисници за само пет дена од лансирањето и достигнувајќи 100 милиони за два месеци, според Меѓународниот извештај за безбедност на вештачката интелигенција составен од владите на 30 земји и членки на ОН, ЕУ и ОЕЦД.

Мајкрософт, кој го лансираше својот асистент за вештачка интелигенција, копилот, во 2023 година, изјави дека очекува приходите од својот бизнис со вештачка интелигенција да надминат 10 милијарди долари до вториот квартал од 2025 година и ги прошири своите центри за податоци во 60 региони низ целиот свет.

И Google AI Overview, кој нуди приказни генерирани од вештачка интелигенција на врвот од резултатите од пребарувањето, има 1,5 милијарди месечни корисници во повеќе од 200 земји и територии, според извршниот директор на матичната компанија на Google, Alphabet, Сандар Пичаи.

Експертите велат дека оваа технологија е тука сега и нема да исчезне, па затоа прашавме експерт како најдобро да ја искористиме.

Канадскиот компјутерски научник Саша Лучиони работи на климатски прашања во Hugging Face, глобален стартап кој работи со модели на вештачка интелигенција со отворен код и има за цел да „демократизира добро машинско учење“.

„Ја гледам вештачката интелигенција како засилувач – и доброто и лошото кај луѓето – но мора да се осигураме дека сè уште ја контролираме“, изјави таа за емисијата 100 Women на BBC.

Ова се четирите прашања што таа предлага да си ги поставиме пред да почнеме да користиме вештачка интелигенција.

1. Дали ова е најдобрата алатка за вештачка интелигенција за она што ви треба?

Системите за вештачка интелигенција се способни да прават многу различни работи, вели Лучиони.

„Понекогаш ќе се свртиме кон најпопуларните алатки за вештачка интелигенција затоа што добро ги познаваме и затоа што можат да прават различни работи, но честопати има и други кои се дизајнирани да извршуваат специфични задачи – како што е одговарање на научни прашања – кои всушност би направиле подобра работа.“

Една апликација им овозможува на корисниците едноставно да фотографираат свој математички проблем и таа ќе го реши.

Друга, поспецијализирана апликација нуди анализа на вашиот леб од квасец за да го подобри рецептот, додека друга генерира персонализирани молитви врз основа на низа стихови од Светото писмо.

Според Индексот на извештајот за вештачка интелигенција на Универзитетот Стенфорд за 2025 година, американските институции произведоа 40 истакнати модели на вештачка интелигенција оваа година, во споредба со 15-те во Кина и трите во Европа.

Запознајте се со понудата и изберете го вистинскиот врз основа на вашите потреби.

2. Можете ли да им верувате на одговорите на вештачката интелигенција?

Вештачката интелигенција може да ви даде одговор, но тој не е нужно точен или вистинит, вели Лучиони.

„Моделите на вештачка интелигенција можат да измислат работи што не постојат само затоа што звучат веродостојно. Тоа може да создаде многу проблеми кога ги користите на работа или на училиште“, вели таа.

За да се избегне ова, таа препорачува секогаш да ги проверувате резултатите од системот за вештачка интелигенција.

„Препрочитајте ги темелно и размислете критички за тоа што таа го кажува и дали сè има смисла. Вештачката интелигенција може да звучи самоуверено – а сепак да греши.“

3. Кои информации треба да ги споделам?

Корисниците треба да размислат за информациите што ги внесуваат во моделот на вештачка интелигенција исто колку и за информациите што ги добиваат од него, вели Лучиони.

Системите за вештачка интелигенција работат со собирање големи количини на податоци и нивно користење за обука на модели.

Ова значи дека информациите што ги внесувате, без разлика дали станува збор за фотографија или текст, би можеле да бидат складирани, анализирани или користени од системот за да влијаат на идните одговори.

Секоја платформа ќе има своја политика за приватност, затоа ве молиме проверете ги нивните услови пред да ги користите.

„Доколку се лични, чувствителни или само малку непријатни податоци, не ги внесувајте во модел на вештачка интелигенција бидејќи би можеле да завршат на Интернет“, додава Лучиони.

Таа посочува на апликацијата Meta AI, каде што некои корисници не биле свесни дека нивните прашања се објавуваат на јавниот фид „Discover“.

Би-Би-Си пронашла примери на луѓе кои внесуваат фотографии од прашања од училишни или факултетски тестови, бараат сексуални слики или бараат совет за сопствениот родов идентитет.

Во 2023 година, Италија стана првата западна земја што го блокираше напредниот четбот ChatGPT од загриженост за приватноста и поради неговата усогласеност со Општиот закон за заштита на податоците.

Јужна Кореја, Австралија и САД, исто така, изразија загриженост за тоа како DeepSeek, кинески четбот, ги складира и обработува податоците на корисниците.

4. Дали навистина ми е потребна вештачка интелигенција?

Користете ја вештачката интелигенција како алатка, а не како замена за вашиот мозок, вели Лучиони.

Размислете внимателно дали ова е задача што би можеле да ја направите сами или со помош на некои други алатки како што е калкулатор за сложени математички проблеми.

Таа, исто така, препорачува да се потпрете на луѓето околу нас за помош во врска со етичките и личните прашања.

„Вештачката интелигенција не може да донесува одлуки врз основа на човечки вредности како што е правилно, што е погрешно, што е етичко во дадена ситуација и не треба да дозволиме таа да донесува такви одлуки“, вели таа.

Вештачката интелигенција, исто така, користи многу повеќе енергија и ресурси од традиционалните пребарувачи.

Центрите за податоци во кои се сместени компјутерски сервери што ги користи вештачката интелигенција бараат огромни количини вода за да останат ладени, што би можело да ги влоши проблемите со водоснабдувањето низ целиот свет.

„Алатките за вештачка интелигенција дефинитивно ќе останат со нас долго време – особено бидејќи стануваме сè поприсутни и поактивни на Интернет и социјалните мрежи“, вели Лучиони.

„Но, тоа не значи дека мора да користиме вештачка интелигенција за сè во нашите животи, поради што ќе ги изгубиме токму работите што нè прават луѓе на прво место – креативност, поврзаност, заедница.“

