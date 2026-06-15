Каја Остојиќ во петтата деценија изгледа неверојатно – еве како се храни

Пејачката Каја Остојиќ е една од најатрактивните пејачки на јавната сцена. Каја го должи својот добар изглед на фактот дека внимава што јаде, но и на напорните тренинзи што никогаш не ги пропушта.

Сега таа покажа фотографии од теретана, каде што тренира на спортски велосипед.

Носеше розови шорцеви на велосипедот и топ во иста боја со точки, кои ја истакнуваа нејзината фигура.

Иако влезе во петтата деценија од животот, Каја е неверојатна во својот изглед.

Каја Остојиќ, на 42 години, има фигура на која би и љубомореле дури и девојки на половина од нејзините години. Облечена во тесни розови шорцеви за велосипед и спортска маица, пејачката го покажа својот совршено затегнат стомак и обликувани нозе.

Обожавателите веднаш беа изненадени од оваа глетка, велејќи ѝ во коментарите дека таа е вистински пример за тоа како напорната работа и дисциплината се исплаќаат.

Да потсетиме, пејачката еднаш откри како успеала да ослабе 10 килограми, а откако го усовршила своето тело, сега внимава што јаде.

Сè на нејзината чинија мора да биде здраво и шарено, па затоа објави како изгледа нејзиниот појадок.

За појадок, Каја јаде омлет со зеленчук, чери домати, рукола, авокадо и здрав црн леб.

– Појадок на шампиони – напиша пејачката.

фото: printscreen/instgaram/kaya_ostojic