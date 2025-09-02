Кај Лозано нема прваче, но има училишни спомени кои остануваат врежани засекогаш…

Во домот на поп-пејачот Влатко Лозаноски Лозано се уште на дошло време за пакување на ранчето за првиот училишен ден и да има еурорија за училишениот старт, но затоа наголемо има возбуда за првите изговорени зборчиња, првите запчиња и исчекување на првите чекорчиња на синчето Марко.

Лозано пред речиси една година, потечно во месец октомври за првпат се оставарии во улогата на родител, па сега повеќе се посветени на менување пелени и разни бебешки активности, отколку оние кои неделава ги засегаат многумина – септемвриските училични почетоци.

Лозано на социјалните мрежи најмногу милува да се огласува по завршениот настап и дружбата со публиката, но овој пат како исклучок беше објавата од фото -споменот од неговите училишни денови од основно во родното Кичево.

Лоано го преплавија спомени чекорејќи низ ходниците каде помина осум години од своето основно образование, а се виде и како полуматурант од таблото кое се уште виси таму како историја и архива од сите досегашни тамошни (со)ученици.

Спомените на децата од училиште остануваат врежани во сеќавањата засекогаш, а веруваме и дека Лоано ја има својата приказна која стана уште пожива вака непосредно од посетата на неговото прво училиште од каде почна се’.

фото:Instagram printscreen/vlatkolozanoski