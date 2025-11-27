Јована Јеремиќ ја откри причината за раскинувањето со Драган

Водителката Јована Јеремиќ зборуваше за своето поранешно момче Драган Станковиќ и откри какви планови има за идните партнери.

Одамна се шпекулираше за причините за раскинувањето помеѓу Јована Јеремиќ, која за прв пат отворено проговори за сексот, и Драган Станковиќ, а според нејзините изјави, се чини дека клучниот проблем биле различните желби и погледи на животот. Јована често нагласува дека сака брак и проширување на семејството, а бидејќи тоа не го добила од Станковиќ, сега признава дека научила важна лекција од таа врска.

– Сакам мојот иден партнер да биде маж со име и презиме, за да не морам јас да го создавам. Откако раскинав со Драган, сфатив една од моите грешки. Веќе не чекам трет состанок – веќе јасно го кажувам тоа на првиот состанок: брак и деца. Дали си подготвен за тоа? Дали си или не си? Ако не – следниот! Сакам семејство и не сакам да ја трошам младоста како многумина во јавниот свет кои мислат дека имаат време. Нема време – рече Јована Јеремиќ.

Foto: printscreen instagram/jovanajeremicmilosevic