Јадењето сирење еднаш неделно може да го намали ризикот од деменција

Јадењето сирење барем еднаш неделно може да направи повеќе од задоволување на вашите желби за млечни производи – исто така може да биде поврзано со помал ризик од развој на деменција, според неодамнешна студија од Јапонија.

Истражувачите анализирале податоци од околу 8.000 возрасни лица на возраст од 65 години и повеќе, споредувајќи ги луѓето кои редовно јаделе сирење со оние кои ретко или никогаш не јаделе. Нивната цел била да видат како консумирањето сирење може да влијае на когнитивното здравје кај постарите возрасни лица.

Резултатите, објавени во списанието Nutrients, сугерираат дека тие кои редовно јадат сирење имале 24 проценти помала веројатност да развијат деменција во период од три години во споредба со оние кои не јадат сирење.

До крајот на студијата, на 3,4 проценти од консументите на сирење им била дијагностицирана деменција, во споредба со 4,45 проценти од оние кои не јаделе сирење.

Иако вкупната разлика е мала – само 1,06 проценти – таа претставува приближно 10 помалку случаи на деменција на 1.000 учесници.

Студијата користела статистичко споредување за да ги земе предвид факторите како што се возраста, полот, здравствената состојба и социоекономската позадина.

Зошто сирењето е добро за вашиот мозок?

Експертите велат дека постојат неколку можни причини зошто сирењето би можело да влијае на здравјето на мозокот.

Според трудот, сирењето „содржи протеини и есенцијални аминокиселини кои го поддржуваат одржувањето на невроните, како и витамини растворливи во масти како што е витаминот К2, кој игра улога во здравјето на крвните садови и хомеостазата на калциум“.

Исто така, постојат некои докази дека ферментираните млечни производи можат да влијаат на воспалението и оската црево-мозок, патишта за кои се смета дека играат улога во когнитивниот пад.

„Покрај тоа, ферментираните млечни производи се поврзани со помал ризик од кардиоваскуларни и метаболички заболувања, кои се познати фактори на ризик за деменција“, додава трудот.

Но, истражувачите предупредуваат дека наодите не треба да се толкуваат како дефинитивен доказ дека сирењето спречува деменција.

Студијата беше опсервациска, што значи дека покажува поврзаност, но не може да потврди причина и последица. Други фактори на животниот стил, генетиката и видот на сирење што се консумира, исто така, може да играат улога.

Над 50 милиони луѓе низ целиот свет живееле со деменција во 2021 година, а Извештајот за глобалната состојба на Светската здравствена организација за одговорот на јавното здравје на деменцијата предвидува дека оваа бројка би можела да се зголеми повеќе од трипати до 2050 година.

извор:нетпрес

фото:Freepik