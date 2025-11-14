Јадела по 3 јајца секој ден и еве што ѝ се случи по само 7 дена

Доколку јајцата се подготвуваат на правилен начин, од нив може да се извлече максимум. Сепак, иако се здрави, не треба да се претерува со нивната консумација.

Имајќи ги предвид сите здравствени придобивки, новинарката Џејми Стејтис од сајтот „The Healthy“ одлучила една недела да јаде јајца секој ден. Еве што открила.

„За мојот експеримент, јадев повеќе од две јајца дневно — понекогаш и три. Секогаш се трудев да имам тврдо варени јајца при рака. Тие се совршена ужина богата со протеини пред тренинг или брз оброк во текот на денот. Решив да продолжам да правам омлети, фритати и кишеви. Тоа се едноставни, но здрави начини да се искористат остатоци од зеленчук, месо или сирење“, пишува таа.

Освен нивната хранливост, дел од привлечноста на јајцата е тоа што се лесни за подготовка и одлични за комбинирање со најразлични вкусови. Првиот ден Стејтис направила фритата со остатоци од лосос, која ја послужила врз рукола

прелиена со лимон и маслиново масло, а на крај додала и сирење фета.

Како течел експериментот

Следниот ден бил напорен и таа брзала да се спакува за пат. Затоа купила мал киш од локална пекара. Половина го изела со салата за ручек, а другата половина за појадок пред да замине на патување.

На свое големо изненадување, Стејтис забележала дека редовната консумација на оброци кои содржат јајца и здрави масти ѝ помогнала да прави подобри нутритивни избори во текот на денот.

На пример, наместо да земе слатки мафини од хотелското бифе — кои ѝ нуделе мала хранлива вредност — одбрала да јаде две тврдо варени јајца. Како што објаснува, мафините веројатно би ја оставиле гладна по неколку часа, додека јајцата ја држеле сита до ужината во авионот.

Според блогот на Универзитетот „Харвард“, старите здравствени препораки советувале да не се јадат повеќе од едно до две јајца неделно. Едно јајце содржи околу 200 мг холестерол, а препорачаната дневна граница е 300 мг. Но ова се променило. Денес „Harvard Health“ наведува: „Просечната здрава личност веројатно нема да има никаков проблем ако јаде до седум јајца неделно.“

Регистрираната диететичарка Бланка Гарсија предупредува: иако јајцата се „многу хранливи … тоа не значи дека треба да се прејадувате со нив“.

„Една неочекувана (и многу интересна) промена што ја забележав за време на оваа недела беше тоа што секој ден правев подобри избори на храна. На пример, наместо да посегнам по благ мафин од хотелското бифе за појадок, кој има мала нутритивна вредност, одбрав две тврдо варени јајца. Од мафинот ќе огладнев за кратко. Јајцата ме држеа сита до ужината“, заклучува новинарката.

