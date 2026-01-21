Италијанска класика во совршен спој со овошје

Потребно е:

За пандишпанот:

300 гр бисквити

За филот:

400 мл слатка павлака

500 гр маскарпоне

50 гр шеќер во прав

3-4 банани

какао во прав

Подготовка:

Одделно изматете ја павлаката и додадете го шеќерот.

Додадете го маскарпонето и измешајте во крем.

Оставете да се излади. Исечете ги бананите на половина по должина.

Потопете ги колачињата во кафе, врз нив наредете ги бананите и покријте ги со филот.

Повторете ја постапката додека не го потрошите целиот материјал.

Оставете го тирамисуто во фрижидер да се излади неколку часа, по можност преку ноќ, а потоа посипете го со какао.

извор:курир.мк

фото:Freepik