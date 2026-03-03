Исповед на координаторка за интимност на филмски сет: „Кога доаѓа до тоа им кажувам да…“

Брук Хејни вели дека ако се појави ерекција за време на снимањето на еротски сцени, таа им кажува на актерите да прават склекови или чучњеви за сè да се врати во нормала.

Постојат малку професии каде што се очекува да глумите страсни и интимни врски пред десетици луѓе и насочени камери. Токму затоа, во последниве години, координаторите за интимност станаа неопходен дел од секоја сериозна филмска екипа. Нивната работа е да се осигурат дека актерите се чувствуваат безбедно и удобно на снимањето, но и брзо да реагираат кога работите, сосема природно, ќе излезат од контрола.

Иако публиката гледа чиста страст пред екраните, реалноста на снимањето е многу поинаква и честопати воопшто не е романтична. Сепак, актерите знаат дека сцената со секс е само чин, но телото понекогаш не го препознава тоа, и може да се појават многу непријатни физиолошки реакции.

Брук М. Хејни, добро позната координаторка за интимност која работеше на хит проекти како „Елсбет“, „Градоначалник на Кингстаун“ и „Харлем“, во интервју за „Ју-Ес Викли“ откри со што се среќава секој на работното место, но исто така истакна дека ваквите ситуации не се случуваат толку често како што јавноста замислува.

– Сè уште сме на работа, знаете? Светлата се насочени кон вас, има микрофони, неколку камери се пред вашето лице, а режисерот, директорот на фотографија и десетици членови на екипата гледаат сè на монитори. Едноставно не е секси атмосфера – објаснува Хејни.

Трикот со склекови ја решава непријатноста

Сепак, природата понекогаш си го прави своето, без оглед на околностите и отсуството на интимност.

– Телото понекогаш има физиолошки реакции што не можеме да ги контролираме – искрена е Хејни. Во такви незгодни моменти, кога актерите се предадени од сопствените тела, решението е всушност многу едноставно и бара малку физички напор.

– Кога мажот ќе добие ерекција, му велам на актерот да направи неколку склекови или чучњеви со скок. Брзо ја пренасочува крвта кон други делови од телото и ситуацијата целосно се смирува – таа го открила овој необичен, но ефикасен холивудски трик.

Професионализам на прво место

Покрај физичките реакции, не е невообичаено страста пред камерата да се прелее во реалниот живот. Хејни признава дека била сведок на ситуации каде што романсите на снимањето се претвориле во приватни врски, но нагласува дека нејзината главна улога е да одржува јасни граници.

– Една од задачите на координаторот за интимност е да се осигура дека сè на снимањето останува професионално. Дел од тој процес може да бидат и мали ритуали веднаш по снимањето тешки сцени, што е особено важно кога работам со помлади актери – заклучи таа.

фото:You tube printscreen/ABC Arts/ Freepik