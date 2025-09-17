Ирена Спировска со емотивна објава за најдрагиот човек во нејзиниот живот: „Биди среќен татко“

За едни прва асоцијација за неа е водителка, за други планинарка.

За Ирена Спировска и едното и другото се дел од неа и задолжителка себе-грижа.

Кога веќе сме кај дргите работи и оние што имаат големо значење во животот, тука секако се родителите, особено за оние посреќните што ги имаат, а им се радуваат и ги слават родендените, бројат години и желби за уште повеќе заеднички.

Ирена Сировска вчера (16.Септември0 го обележа како еден таков ден- посебен, роденден на нејзниниот татко Перо.

-Среќен 82 родеденден! Нека ти се множат годините татко, напиша таа во описот на заедничката фотографија од која видовме чија наследничка е.

Инаку, господинот Петре е пензиониран наставник по ОТО во ОУ.Х.Т.Карпош, а сите оние кои го видоа на Инстаграм кај ирена напишаа дека е прекрасен човек на кого му посакаа среќен роденден и долг живот.

фото:Instagram printscreen/irenaspirovska