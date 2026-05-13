„Имаше претчувство“: Дарко ги открива последните зборови на неговиот починат брат

Пејачот Дарко Лазиќ беше гостин во емисијата „Амиџи Шоу“, каде што за прв пат проговори за огромната трагедија што го погоди неговото семејство по смртта на неговиот брат Драган Лазиќ.

Драган Лазиќ загина во сообраќајна несреќа на 11 март оваа година, а Дарко сега искрено проговори за нивната врска, болката што ја чувствува, но и одговорноста што ја презеде по трагедијата.

– Да, и тој пееше. Беше харизматичен. Му реков: „Ајде да снимиме песна заедно“, а тој ми рече: „Буцо, јас не го можам тој живот“. Не сакаше да го разоткрива својот приватен живот. Настапуваше повеќе од мене, тоа е живата вистина – рече Дарко Лазиќ.

Пејачот потоа призна дека по смртта на неговиот брат, тој ја презел грижата за неговото семејство.

– Да, и тоа се мои деца. Секако, добив уште две ќерки, неговото семејство е како и мое – емотивно рече Дарко.

