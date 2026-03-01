Идеален десерт кога брзате: За кокосови топчиња потребни се само три состојки

Кокосовите бомби се идеален брз десерт кога сакате нешто благо без комплицирана подготовка. Со само неколку состојки и неколку минути време, ќе имате вкусни топчиња што сите ги сакаат.

Тие се совршени за изненадни гости или кога ви треба брз десерт со кафе. Она што ги прави особено практични е тоа што не бараат печење, а се успешни и за почетници во кујната.

Едноставни, брзи и совршени кога ви треба брза слатка закуска.

Состојки:

200 грама бело чоколадо

150 грама кокос + кокос за валкање

три до четири лажици слатка павлака

Подготовка:

Растопете го белото чоколадо на тивок оган или пареа. Додадете ја слатката павлака и добро измешајте. Мешајте го кокосот додека не добиете густа смеса.

Оставете ја смесата во фрижидер 20 до 30 минути за малку да се стегне. Обликувајте мали топчиња и извалкајте ги во кокос. Чувајте во фрижидер до сервирање.

извор:курир.мк

фото:freepik